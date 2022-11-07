أمير حائل يدشن مهرجان العسل 2022 وينوه بحصد أبناء المنطقة جوائز عالمية

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأبناء الوطن في مختلف المجالات ولمنتجي العسل نقل نجاحاتهم وجودة منتجاتهم من التميز والجودة محليًا إلى المنافسة عالميًا, مستشهدًا بحصول العديد من أبناء المنطقة من منتجي العسل على جوائز عالمية وميداليات ذهبية من خلال مسابقات دولية في أمريكا وأوروبا.
جاء ذلك في تصريحات لأمير المنطقة خلال تدشينه فعاليات مهرجان العسل 2022 في نسخته الثانية بمنتزه السلام اليوم, بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، حيث نوه بتواصل النجاحات التنظيمية لفرع الوزارة والحراك الاقتصادي المتصاعد بالمنطقة, مقدمًا شكره لجميع المساهمين بهذا النجاح ولمنتجي العسل بالمنطقة على ما حققوه من جودة عالية بالإنتاج والجوائز.
وتفقد أمير المنطقة أركان وأجنحة منتجي العسل والمبدعين المشاركين في المجالات الفنية والإبداعية، واستمع لنبذة تعريفية لأبرز الجوائز العالمية التي حققها النحالون من منطقة حائل.
وكرّم أمير منطقة حائل النحال عبدالرحمن الطريفي -رحمه الله- بدرع تسلمه ابنه, وذلك نظير إسهاماته في نجاح موسم العسل في النسخة السابقة ودوره الكبير في هذه الصناعة وتعاونه مع زملائه بالمنطقة ..إذ حصدوا جوائزعالمية وتصدروا بجدارة فيها بمسابقات دولية.
وأكد "الحسني" أن الطموح كبير والعزيمة عالية نحو مزيد من التنظيم والإنتاج المتميز, منوهًا بالدعم المستمر من سمو أمير حائل لفرع الوزارة ولأنشطتها وفعالياتها كافة..