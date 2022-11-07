أمير حائل يدشن مهرجان العسل 2022 وينوه بحصد أبناء المنطقة جوائز عالمية

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأبناء الوطن في مختلف المجالات ولمنتجي العسل نقل نجاحاتهم وجودة منتجاتهم من التميز والجودة محليًا إلى المنافسة عالميًا, مستشهدًا بحصول العديد من أبناء المنطقة من منتجي العسل على جوائز عالمية وميداليات ذهبية من خلال مسابقات دولية في أمريكا وأوروبا.