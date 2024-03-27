مستشفى أطفال الطائف يكرّم الإدارات والأقسام المتميزة بعددٍ من الجوائز لعام 2023م

- أفضل مشروع تحسيني في الأشعة في ملتقى وازن (استخدام نظام الباكس) يهدف هذا المشروع إلى تحويل أفلام الأشعة إلى النظام الإلكتروني لحفظها في ملف المريض إلكترونيًا وذلك لحفظ حقوق المريض في عدم ضياع أفلام الأشعة وكذلك يخفف من الهدر في الأفلام وعدم وجود أماكن لحفظها.