مستشفى أطفال الطائف يكرّم الإدارات والأقسام المتميزة بعددٍ من الجوائز لعام 2023م

احتفل مستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي بتكريم الأقسام والإدارات المتميزة خلال عام 2023، بحضور مدير المستشفى الاختصاصي أول طارق الروقي وعددٍ من رؤساء ومديري الإدارات.
وأكد مدير المستشفى أن إقامة مثل هذه الاحتفالات من قِبل الوزارة أو التجمع أو المستشفى تعد حافزًا للموظفين والأقسام لتقديم المزيد من الجهد والعطاء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وشاهد الجميع عرضًا للإنجازات التي حققها المستشفى خلال عام 2023م على مستوى الصحة بالمملكة وتجمع الطائف الصحي كذلك والتطور الملحوظ والملموس بجهود جميع الكوادر الصحية والتمريضية والإدارية، حيث تم تحقيق عددٍ من الإنجازات منها.
والجوائز هي :
- أفضل مشروع تحسيني في وازن لتقليل قوائم الانتظار في العيادات الخارجية ويهدف هذا المشروع إلى تقليل قوائم الانتظار إلى 24 ٪ عن المعدل السابق وبالتالي ارتفاع في مؤشر رضا المرضى.
- أفضل مشروع تحسيني في الأشعة في ملتقى وازن (استخدام نظام الباكس) يهدف هذا المشروع إلى تحويل أفلام الأشعة إلى النظام الإلكتروني لحفظها في ملف المريض إلكترونيًا وذلك لحفظ حقوق المريض في عدم ضياع أفلام الأشعة وكذلك يخفف من الهدر في الأفلام وعدم وجود أماكن لحفظها.
- أفضل مشروع تحسيني صيدلي في ملتقى وازن (التطبيق الأمثل للعقاقير) حيث يقلل هذا المشروع من الهدر في استخدام الأدوية.
- جائزة أداء الصحة للمختبرات وبنك الدم (أفضل تطبيق إلكتروني داخلي) وأرشفة جميع النتائج إلكترونيًا داخل المختبر وذلك لسهولة الوصول إليها ومقارنتها فيما بعد.
- جائزة أفضل بحث علمي في ملتقى وازن (تطبيق معايير الجودة لدى الموظفين بمستشفى الأطفال ويهدف هذا البحث إلى تطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الموظفين ومدى تأثيره على رضا العاملين وبالتالي المرضى ورفع مؤشر الرضا.
- أفضل مشروع تحسيني في المختبر في ملتقى وازن (التقليل من مزارع تلوث الدم) حيث إن المؤشر انخفض في التلوث إلى أقل من PENCH MARK R
- درع من تجمع الطائف الصحي لأفضل قسم تمريض للرعاية الحرجة، حيث إن قسم العناية المركزة من الأقسام المميزة في تطبيق معايير الجودة وكذلك مكافحة العدوى.
- درع من تجمع الطائف الصحي لأفضل قسم جودة تمريضي على المستشفيات وذلك لتطبيق قسم الخدمات التمريضية لمعايير الجودة بدقة واحترافية عالية.