"الالتزام البيئي" يختتم مشاركته بـ"مؤتمر المستقبل الأخضر" لدعم الابتكار والبحوث العلمية

اختتم، اليوم، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مشاركته في مؤتمر "المستقبل الأخضر المستدام "، الذي نظّمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران، لمدة يومين.
جاءت مشاركة المركز في المؤتمر، الذي يحضره طلاب عددٍ من الجامعات السعودية، وباحثون في مجال البيئة، تشجيعًا لمجالات البحث والابتكار التي ترفع مستوى المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامة البيئة، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في المجال البيئي بين ذوي الاختصاص.
وتناولت محاور المؤتمر أبرز الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمّ استعراض أوراق علمية خلال المؤتمر قدّمت أفضل الممارسات في الإدارة الإيكولوجية للأراضي الجافة وشبه الجافة، وأخرى للإدارة الإيكولوجية للموارد البحرية، والتقنيات الذكية والمراقبة البيئية.
وسلط مركز الالتزام البيئي في المؤتمر الضوء على أبرز التقنيات الصديقة للبيئة التي يعنى بتقييمها، مع تقديمه في المعرض المصاحب أبرز المهام والحلول التي يقدمها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وتعد مشاركة المركز في المؤتمر مع نخبة من خبراء البيئة والاستدامة، أحد أهدافه الإستراتيجية التي عكف على تنفيذها مع الجامعات السعودية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بقيمة الممارسات البيئية المستدامة، عبر استعراض أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف مجالات تحسين البيئة، وتعزيزاً للتعاون وتبادل المفاهيم، عبر التركيز على الحلول الإبداعية التي من شأنها أن تساعد المملكة في الحصول على مستقبل أكثر إشراقاً للبيئة.