"الالتزام البيئي" يختتم مشاركته بـ"مؤتمر المستقبل الأخضر" لدعم الابتكار والبحوث العلمية

وتعد مشاركة المركز في المؤتمر مع نخبة من خبراء البيئة والاستدامة، أحد أهدافه الإستراتيجية التي عكف على تنفيذها مع الجامعات السعودية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بقيمة الممارسات البيئية المستدامة، عبر استعراض أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف مجالات تحسين البيئة، وتعزيزاً للتعاون وتبادل المفاهيم، عبر التركيز على الحلول الإبداعية التي من شأنها أن تساعد المملكة في الحصول على مستقبل أكثر إشراقاً للبيئة.