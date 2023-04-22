بالصور.. تنمية البديع بالأفلاج تحتفل مع الأهالي بعيد الفطر

احتفلت جمعية التنمية بالبديع في محافظة الأفلاج مع الأهالي في أول أيام العيد 2023 بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة التي نظمتها في الساحات بالطريق العام.
وتنوّعت الفقرات ما بين مسابقات للكبار والصغار وتوزيع حوامة العيد بالحلوى والألعاب والدمى الكرتونية والقصص والحكايات وفقرة نقش الحناء للبنوتات، بحضور جمع من الأهالي الذين عبّروا عن شعورهم بالشكر والتقدير لجمعية التنمية على استمرار تقديم مثل هذه الفعاليات التي تروّح عن النفس وتلبي رغبات الأهالي.
وكانت جمعية التنمية بالبديع قد طرحت استفتاءً منذ وقت مبكر للأهالي؛ لإشراكهم وتحديد فقرات ومكان ويوم فعاليات العيد السعيد، وجاءت هذه الفعاليات بناءً على نتائج وإحصائيات هذا الاستفتاء الذي لاقى استحسان الأهالي من خلال طرح آرائهم فيما يرغبون به.