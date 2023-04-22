بالصور.. تنمية البديع بالأفلاج تحتفل مع الأهالي بعيد الفطر

احتفلت جمعية التنمية بالبديع في محافظة الأفلاج مع الأهالي في أول أيام العيد 2023 بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة التي نظمتها في الساحات بالطريق العام.