"أدبي الطائف" يحتفي بذكرى يوم التأسيس الثانية عبر مساحته على "تويتر"

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله بن مسفر الجعيد مشيرًا إلى أن ذكرى يوم التأسيس الثانية للدولة السعودية مناسبة هامة وعزيزة على الشعب السعودي عامة وعلى المجتمع الأدبي والثقافي بشكلٍ خاص وما مشاركة هذا العدد الكبير من المثقفين والأدباء والأكاديميين وتفاعلهم وإبداعهم للنصوص الوطنية في هذه الاحتفائية إلا خير دليل على ذلك.