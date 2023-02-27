"أدبي الطائف" يحتفي بذكرى يوم التأسيس الثانية عبر مساحته على "تويتر"

أقام النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمسيته الخاصة احتفاءً بيوم التأسيس بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي بمشاركة 12 أديبًا ومثقفًا من أعلام الكلمة وأساتذة البيان بإدارة، طارق بن خويتم المالكي.
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله بن مسفر الجعيد مشيرًا إلى أن ذكرى يوم التأسيس الثانية للدولة السعودية مناسبة هامة وعزيزة على الشعب السعودي عامة وعلى المجتمع الأدبي والثقافي بشكلٍ خاص وما مشاركة هذا العدد الكبير من المثقفين والأدباء والأكاديميين وتفاعلهم وإبداعهم للنصوص الوطنية في هذه الاحتفائية إلا خير دليل على ذلك.
وافتتح مدير اللقاء، طارق المالكي بفقرة تاريخية حول تأسيس الدولة السعودية بعنوان (رؤية التأسيس)، قدمها أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الطائف عضو منتدى التاريخ الوطني بدارة الملك عبد العزيز؛ الدكتور مترك بن تركي السبيعي ، ثم شارك عدد من الشعراء بإلقاء قصائدهم وهم: سامي أبو بدر- وفاء سالم الغامدي- سامي غتار الثقفي- هند النزاري- عادل الحصيني – عمار البطحاني – منى البدراني – سلطان السبهان.
ألقت عهود عبد الكريم قطعة أدبية بعنوان: (رسالة للوطن)، ثم ألقى الشاعر عمار البطحاني مجسًا حجازيًا بهذه المناسبة، وختم الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي رئيس جماعة فرقد الإبداعية بكلمة هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ، وشكر كل من شارك من الشعراء والأدباء في الأمسية.