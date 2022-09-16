"البيئة" تنفذ فعاليات "وطن أخضر" في العاصمة المقدسة

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن أول فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92 لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في فعاليات "وطن أخضر"، وهي إحدى الفعاليات الميدانية لمبادرة التوعية البيئية، والتي تعنى بتوعية الأطفال وبدورهم البيئي من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة.
من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن الفعالية أقيمت لمدة يومي الخميس والجمعة الموافق 15-16 سبتمبر.
وأضاف "القرني" أن "هناك العديد من الفعاليات التي سيشارك بها المكتب بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني".
وقال "القرني": إن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تذكرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحّد البلاد، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه"، داعيًا المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يديم نعمه على مملكتنا حكومةً و شعبًا.