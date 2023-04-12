"ذوي الإعاقة" تقيم إفطارها الرمضاني وتستعرض مبادراتها وبرامجها

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة إفطارها السنوي كعادتها كل عام في رمضان، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعود بن معاشي الرويلي، وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ونخبة من القطاعات الخاصة والحكومية والمدير التنفيذي تركي الشريف وموظفات الجمعية وتحرص التكاملية على الالتقاء بالجميع؛ بهدف تقوية أواصر الترابط، والألفة والمحبة التي تحملها روحانيات وفضل هذا الشهر الكريم.