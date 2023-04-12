"ذوي الإعاقة" تقيم إفطارها الرمضاني وتستعرض مبادراتها وبرامجها

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة إفطارها السنوي كعادتها كل عام في رمضان، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعود بن معاشي الرويلي، وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ونخبة من القطاعات الخاصة والحكومية والمدير التنفيذي تركي الشريف وموظفات الجمعية وتحرص التكاملية على الالتقاء بالجميع؛ بهدف تقوية أواصر الترابط، والألفة والمحبة التي تحملها روحانيات وفضل هذا الشهر الكريم.
واشتمل برنامج الحفل؛ على فقرات متنوعة، واستعراض مبادرات الجمعية، وبرامجها، وفقرة مسابقة التكاملية سؤال وجواب، كما تم تعريف الحضور على البرامج والمبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال عام 2023 واستمرارها في شهر رمضان المبارك.
وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا الرمضانية على الحضور لتبقى ذكرى لرمضان كما تم حث الحضور على متابعة الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي وتم توجيه الشكر للجميع على تلبية الدعوة وكل عام وأنتم بخير.