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نجران.. جولات رقابية على منافذ البيع ومحطات الوقود في خباش
تحرير 7 مخالفات فورية خلال زيارة 43 منشأة
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات ميدانية على جميع منافذ البيع ومحطات الوقود بمحافظة خباش.
وشملت الجولة مركزي الحصينية والخرعاء؛ حيث زارت الفرق الرقابية لمكافحة الغش والتستر التجاري 43 منشأة تجارية؛ لتطبيق أنظمة وزارة التجارة، جرى خلالها تحرير سبع مخالفات فورية.
الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.
كما دعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة، المواطنين للإبلاغ من خلال القنوات التي وضعتها الوزارة عن أي حالات غش أو اشتباه تستر تجاري.