متخصصون يبحثون اقتصاديات الإعلام والمنافسة بين المؤسسات على تقديم المنتج المناسب للمتلقي

وبيَّن أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مهمًا في تشغيل وامتلاك وإدارة المؤسسات الإعلامية، وقد شهدت الساحة العربية تطورًا كبيرًا في قطاع الإعلام بسبب تزايد وسائله، وتنوع اختصاصاتها، وتطور تبعًا لذلك المحتوى المقدم للجمهور؛ لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من هذا التطور الذي شهدته الساحة الإعلامية إلا أن هناك تحديات كثيرة ظلت تواجه هذه المؤسسات في سائر المجالات، وعلى رأسها النواحي المالية ومصادر التمويل والدعم الذي يعين هذه الوسائل على استمرارية تدفق عطائها ومزاحمة الوسائل الأخرى محليًا وعربيًا وعالميًا.