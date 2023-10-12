متخصصون يبحثون اقتصاديات الإعلام والمنافسة بين المؤسسات على تقديم المنتج المناسب للمتلقي

أصبحت صناعة الإعلام صناعة كبرى تتحقق معها نهضة الشعوب ورفاهية الأمم وتطور الدول؛ فيها ومن خلالها تتبلور صياغة الاقتصاد والسياسة وثقافة المجتمع، وفي الجانب الآخر استثمار المعرفة؛ في عالم يشهد كل يوم ثورة معلوماتية وتقدمًا تقنيًا في مختلف المجالات؛ إذ أصبح على وسائل الإعلام لزامًا أن ترتقي لمستوى المنافسة وتقديم المنتج المتميز للمجتمع؛ مطبقة مفهوم اقتصاديات الإعلام عبر توفر الكادر البشري والتقنية المتطورة؛ لتقدم نفسها للجمهور من خلال مادة مؤثرة تعرضها وفق منهجية اقتصادية علمية مبتكرة.
من جانب آخر أورد متخصصون في الإعلام وفنون الاتصال يواجهه الإعلام من تغييرات على مستوى الوسيلة والمحتوى؛ والذي أصبح نشاطًا واسعًا ومؤثرًا على المتلقي؛ بحيث شمل قطاعات المجتمع وأنشطته المختلفة، وعلى رأسها النشاط الاقتصادي؛ مشيرين إلى أن مفهوم اقتصاديات الإعلام خرج إلى الوجود مع ثورة الاتصال، والنمو السريع لصناعة الإعلام، ويتأتى ذلك بسبب قدرة وسائل الإعلام على التأثير على حركة المجتمع بما تمتلكه من إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكّنها لأن تكون سلطةً لها دورها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وشدد في هذا الصدد أستاذ الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل البروفيسور عبدالحليم موسى يعقوب؛ على أن وسائل الإعلام إذا أرادت أن تواكب التنمية وتعيش عصر التطور والطفرة المعلوماتية، وأن تتميز في أداء مهامها لابد لها أن ترتكز على قاعدة اقتصادية قوية؛ لأنها لم تعد مثل سابق عهدها؛ فهي الآن بحاجة إلى نفقات كبيرة تتمثل في الكادر البشري والمعدات وأنظمة الاستقبال والإرسال؛ لخدمة الجمهور وإشباع رغباته.
وأفاد بأن اقتصاديات الإعلام لها عوامل بناء؛ التي في مقدمتها مسايرة الإعلام للنظام الاقتصادي؛ للخروج بإعلام "معولم" يعي وظائفه واتجاهاته الحديثة في هذه الصناعة؛ متطرقًا إلى واقع الإعلام في الوطن العربي؛ الذي هو بحاجة إلى رسم خريطة طريق جديدة تصل به إلى بر الأمان؛ في ظل المنافسة الشرسة في سوق إعلامي خطير، أبرز ظاهرة الاندماج الإعلامي والتي بدأت في مطلع هذه الألفية الثالثة باندماج كبريات المؤسسات الإعلامية الأمرية والتي عرفت اصطلاحًا باسم "Mega corporation"
"وبات الإعلام لا يقبل إلا الأقوياء؛ وتعد صناعة الإعلام في العصر الحديث واحدة من أقوى البنيات الصناعية التي عرفها العالم؛ للدور الذي تلعبه على مستوى الأفراد والجماعات والحكومات والأنظمة، ناهيك بالتطورات المتلاحقة والتقنيات المعقدة التي تشهدها اليوم والتي تزيد من فاعليتها وشدة تأثيرها.
وأضاف أن ظهور تقنيات الاتصال وتطورها حتى وصولها إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي " Artificial intelligence " والذي يعرف اختصارًا بـ "AI"؛ كل هذا التطور التقني قدم خدمات كبيرة على مستوى اقتصاديات الإعلام، والتي تعني في مفهومها إدارة المؤسسة الإعلامية من خلال تحقيق أهداف الوسيلة الإعلامية في حيز النشاط الاقتصادي الذي يهدف إلى تلبية حاجات الجمهور وتحقيق العائد المادي دعمًا لاستمرار النشاط وتدفقه، وهذا يؤكد أن الإعلام أصبح صناعة لها اقتصادياتها المتميزة؛ لافتًا إلى أنه في هذا السياق.. الطرح الاقتصادي فرض نفسه، وتعاظم دور الاقتصاد في الصناعة الإعلامية وتزايد الاتجاه نحو استثمار المؤسسات الإعلامية على المستويين المحلي والدولي.
وقدم أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي؛ تعريفًا لاقتصاديات الإعلام؛ على أنها المصطلح الاقتصادي بالنسبة للإعلام وكيف يتم الربط بين الإعلام والنظام الاقتصادي؛ وتعد اقتصاديات الإعلام العمل الصّحفي نشاطًا اقتصاديًا كباقي النشاطات الاقتصادية؛ منوهًا بأن الإعلام وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو تهميش دورها لسائر المجتمعات سواء أكان في وقت الرخاء والاستقرار أو في أوقات الأزمات والمنازعات، فالإعلام بطبيعته له دور مؤثر في حركة المجتمع وحركة الإنسان داخل المجتمع، ومع التقدم الهائل في وسائل الإعلام أصبح من الضروري أن يخصص الإنسان وقتًا يوميًا للتعامل مع هذه الوسيلة.
وقال: إن وسائل الإعلام بما تمتلكه من تقنية ونفوذ واسع مكنها لأن تكون سلطة لها دورها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي؛ إذن يمكننا الجزم بأن الإعلام هو الداعم الأساسي لاقتصاديات العالم، ومن جهة ثانية فإن الإعلام نفسه قد أصبح صناعة متكاملة في عصرنا الحاضر مثلها مثل الصناعات الأخرى، وهذا يتأتى بسبب قدرة وسائل الاتصال على التأثير على حركة المجتمع بما تمتلكه من مقومات وإثراءات على نطاق المحتوى المقدم الذي مكن هذه الوسائل من التعايش مع ما يحيط بالمجتمع ويحقق رغباته.
وبيَّن أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مهمًا في تشغيل وامتلاك وإدارة المؤسسات الإعلامية، وقد شهدت الساحة العربية تطورًا كبيرًا في قطاع الإعلام بسبب تزايد وسائله، وتنوع اختصاصاتها، وتطور تبعًا لذلك المحتوى المقدم للجمهور؛ لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من هذا التطور الذي شهدته الساحة الإعلامية إلا أن هناك تحديات كثيرة ظلت تواجه هذه المؤسسات في سائر المجالات، وعلى رأسها النواحي المالية ومصادر التمويل والدعم الذي يعين هذه الوسائل على استمرارية تدفق عطائها ومزاحمة الوسائل الأخرى محليًا وعربيًا وعالميًا.