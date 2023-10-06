وكيل إمارة مكة يتوج 12 معلماً ومعلمة بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

من جانبها، أوضحت مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن الاحتفال بالفائزين والفائزات في النسخة العاشرة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، يأتي تقديراً لهم وعرفاناً بجهودهم، كونهم المورد الأساسي للتنمية المستدامة في الأوطان، حيث يحظى التعليم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة من خلال رؤية عظيمة هيأت للتعليم والمتعلمين كل المُمكنات، وهو ما عملت وحرصت عليه وزارة التعليم من خلال التأهيل والتحفيز المستمر للمعلمين والمعلمات.