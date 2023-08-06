انطلاق دورات مبادرة "أهّل" لتدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين، شكره وتقديره لمؤسسة صالح كامل الإنسانية الشريك الاستراتيجي للمؤسسة؛ لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكامل، لتمكين الأيتام والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.