انطلاق دورات مبادرة "أهّل" لتدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل

انطلقت الدورات التدريبية لمبادرة "أهّل"، اليوم الأحد، بدعم من مؤسسة صالح كامل الإنسانية؛ وذلك لتدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل.
يأتي ذلك من خلال تطوير المهارات المهنية والشخصية للأيتام، في فروع المؤسسة بمنطقة الرياض والقصيم وجازان وعسير والمدينة المنورة وجدة.
ويهدف البرنامج، الذي نفذته إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة في التدريب والتأهيل؛ إلى إكساب الأبناء الأيتام جدارات جديدة بناء على تحليل جدارات "مابس"، وتطوير المهارات المكتسبة في ضوء موضوعات البرنامج المخصصة لاحتياجات المستفيدين، ومن ضمنها "إدارة الوقت والتعاون وحلّ المشكلات ومهارات اتخاذ القرارات".
وتضمّنت محاور البرنامج اكتساب جدارة التخطيط، وجدارة الوعي المالي، وجدارة الالتزام، إضافة إلى إقامة تطبيقات وورش جماعية متنوعة.
كما تضمّنت الحقائب التدريبية، التي تستمرّ لمدة خمسة أيام متتالية، على حزمة من الجدارات وفقًا للاحتياجات جدارة صناعة القرار، تُعقد خلالها دورة تدريبية بعنوان "حلّ المشكلات واتخاذ القرارات".
وجدارة التواصل، التي تعقد خلالها دورة "مهارات التعامل مع الآخرين وفنون التواصل والحوار"، وجدارة التنفيذ التي تتضمّن دورة "إدارة وجودة العمل".
وجدارة التسويق التي تتضمّن دورة "أساسيات التسويق الفعّال"، إضافة إلى جدارة التنمية المهنية التي تتضمّن دورة "التطوير المهني والتعلم المستمر".
ويأتي هذا البرنامج استمرارًا للدعم المقدّم من مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ضمن مشروع بيوت صالح كامل النموذجية للأيتام، الذي تضمن دعـم تأثيث البيوت النموذجية في "إخاء"، إضافة إلى برامج التمكين لمستفيدي البيوت النموذجية من الأيتام في كل فروع المؤسسة.
من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين، شكره وتقديره لمؤسسة صالح كامل الإنسانية الشريك الاستراتيجي للمؤسسة؛ لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكامل، لتمكين الأيتام والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.