"الهلال الأحمر" تنفذ برنامجًا توعويًا في مركز التأهيل الشامل بالطائف

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم الثلاثاء، برنامجًا توعويًا في مركز التأهيل الشامل عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية، وكذلك كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية التي من الممكن أن يواجهها المركز في أي لحظة.