"الهلال الأحمر" تنفذ برنامجًا توعويًا في مركز التأهيل الشامل بالطائف

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم الثلاثاء، برنامجًا توعويًا في مركز التأهيل الشامل عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية، وكذلك كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية التي من الممكن أن يواجهها المركز في أي لحظة.
وقدمت الهيئة من خلال برنامجها نبذة تعريفية عن أهمية التعلّم، وكذلك محاضرة عن الإسعافات الأولية لمنسوبي مركز التأهيل الشامل في الطائف، ضمن إطار التعاون القائم بين الجهتين.
كما شملت المحاضرة كيفية التعامل مع الحالات التنفسية والأزمات القلبية، وكذلك حوادث السقوط والجروح، وأيضًا بعض الحالات المختلفة.
وشمل البرنامج تطبيقًا عمليًا لمنسوبي المركز، والذين يصل عددهم إلى 40 مستفيدًا؛ لتأهيلهم للتعامل المباشر مع الحالات إن وجدت لمرحلة ما قبل وصول الطاقم الإسعافي.