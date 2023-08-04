دعماً للاستثمار والبرامج الاجتماعية.. اجتماع فاعل لـ"رفاء مكة" و"بناء الإنسان"

عقد مدير عام جمعية رِفاء للتنمية الأسرية بمكة مهنا الشريف، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة اكاديمية بناء الإنسان الدكتور ثامر أبو غليه.
وجرى، خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون بين الطرفين حول تبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة في شتى المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك دعماً للاستثمار والمساهمة في تطوير المشاريع والبرامج الاجتماعية والتربوية؛ حيث أشاد "أبو غليه" بدور جمعية رفاء وتميزها في برامج الأسرة وبناءها واستقرارها.
من جهته، نوه المدير العام لجمعية رِفاء مهنا الشريف، بدور أكاديمية بناء الإنسان واحترافية أدائها في برامج الطفولة وتنمية النشء بما يسعى في رفعة الوطن الغالي.