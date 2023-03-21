"أمانة العاصمة المقدّسة" تناقش تحديات وصعوبات شركات الإعاشة خلال مواسم الحج الماضية

وتناقش الأمانة من خلال الورشة المقامة في قاعة الدار البيضاء بالشرائع، التحديات والصعوبات خلال مواسم حج الأعوام السابقة، وأهم الإيجابيات والحلول المستقبلية لشركات الإعاشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.