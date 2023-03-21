"أمانة العاصمة المقدّسة" تناقش تحديات وصعوبات شركات الإعاشة خلال مواسم الحج الماضية

تنظّم أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات -إدارة سلامة الغذاء- اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لشركات الإعاشة بمكة المكرّمة.
وتناقش الأمانة من خلال الورشة المقامة في قاعة الدار البيضاء بالشرائع، التحديات والصعوبات خلال مواسم حج الأعوام السابقة، وأهم الإيجابيات والحلول المستقبلية لشركات الإعاشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتُقام الورشة بحضور إمارة مكة المكرّمة والأمن العام والصحة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والهيئة العامة للغذاء والدواء وشركة كدانة وشركة إجادة للرقابة والتفتيش بمكة المكرّمة.