جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"

كرمت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية ( ترابط ) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ( بناء ) أمس الثلاثاء ، ١٧ مستفيد من رواد مبادرة " تاكسي أيتام السعودية " في نقل المرضى وايصالهم لمواعيدهم الطبية، بحضور رئيس مجلس إدارة ترابط الاستاذ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري ، والرئيس التنفيذي لجمعية بناء الاستاذ عبدالله الخالدي، وذلك خلال حفل اقيم بهذه المناسبة في قاعة الأندلس بالدمام.
من جهتها أوضحت الرئيس التنفيذي لترابط الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت أن عدد الرحلات المنفذه منذ توقيع الاتفاقية مع جمعية بناء ( 369 ) رحلة استفاد منها (20) مستفيدًا من مستفيدين ترابط الأشد احتياجًا بما فيهم كبار السن وذوي الظروف الخاصة.
وأشارت الدكتورة البخيت إلى أن ماتحقق من نجاح لهذه التجربه من أثر ملموس على المستفيدين من الطرفين انعكس على تقدمهم العلاجي، وتعزيز روحهم المعنوية ، مبينه بأن نسبه التزام المستفيدين بالمواعيد الطبية 90% ، كما بلغت نسبة رضا المستفيدين 98%.
ونوهت الدكتورة البخيت إلى أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام؛ والشكر موصول لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله - على دعمهم المستمر للعديد من القطاعات، في العمل الخيري والإنساني.
ومما يذكر بأنه تم الإعلان خلال الحفل المقام بهذه المناسبه عن إطلاق جائزه خاصة بهذه المبادرة بمسمى جائزة السائق المثالي ، وذلك بهدف تشجيع المشاركين على الاستمرار في البرنامج وتحقيق الاستدامة وتعزيز التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي وفق جملة من المعايير التي تحتم على المشاركين الالتزام بالأنظمة والقوانين والالتزام بمواعيد المرضى وتحقيق رضاهم.