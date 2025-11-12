جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"

ونوهت الدكتورة البخيت إلى أن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولًا ثم ما أوْلته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام؛ والشكر موصول لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله - على دعمهم المستمر للعديد من القطاعات، في العمل الخيري والإنساني.