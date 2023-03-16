أبناء نادي "إنسان" في رحلة سياحية للمنطقة الشرقية

نظَّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم الخميس؛ رحلة سياحية لأبنائها إلى المنطقة الشرقية.
جاء ذلك بمشاركة أكثر من 50 شخصًا من أبناء نادي "إنسان" الاجتماعي، برفقة مجموعة من المشرفين، وذلك ضمن البرامج الترفيهية والثقافية التي تنظمها الجمعية للأبناء، خلال الإجازة الدراسية.
وتهدف الرحلة إلى إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأبناء، واستثمار أوقات الفراغ لديهم، بما يعود عليهم بالفائدة، ودمجهم في المجتمع؛ حيث يتعرّف الأبناء على المرافق العامة والمراكز الترفيهية والعلمية والثقافية.
وتخلَّل رحلةَ أبناء نادي "إنسان" إلى المنطقة الشرقية، عدٌد من الفعاليات والزيارات، تضمَّنت مخيم "مكان"، ومركز القصيبي الرياضي "صالة البولينج".
وأيضًا زيارة أخرى إلى مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، والاستفادة من الأركان التعليمية والعلمية والثقافية والترفيهية.
كما زار الأبناء مدينةَ الجبيل، واستمتعوا بالسباحة في الشاطئ البحري للمدينة، وكذلك استضافة نادي القادسية الأبناءَ المشاركين في الرحلة؛ للتعريف بإنجازات النادي، والاستفادة من المرافق الرياضية والمسبح.
إضافة إلى عدد من الزيارات والأنشطة المتنوعة التي تضفي جوًّا من المرح والسرور على نفوس الأبناء.
يذكر أن الجمعية تنظِّم مجموعةً من الرحلات السياحية والثقافية لمختلف مناطق المملكة، ومن ضمنها رحلات سنوية إلى مدينة أبها؛ حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، ورحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة؛ كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمتنزهات والمجمعات التجارية، والملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء، والمراكز الرياضية والترفيهية.