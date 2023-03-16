أبناء نادي "إنسان" في رحلة سياحية للمنطقة الشرقية

يذكر أن الجمعية تنظِّم مجموعةً من الرحلات السياحية والثقافية لمختلف مناطق المملكة، ومن ضمنها رحلات سنوية إلى مدينة أبها؛ حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، ورحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة؛ كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمتنزهات والمجمعات التجارية، والملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء، والمراكز الرياضية والترفيهية.