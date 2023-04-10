"الربيعة" يزور جمعية "عناية" ويشيد بجهودها في تعزيز وتنمية العمل الصحي الخيري

زار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والوفد المرافق له مقر جمعية عناية الصحية، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، ونائبه الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز بن فهد القباع وعضو مجلس الإدارة رياض أبو سليمان، والأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري ونائبه مشاري بن محمد بن دليلة ومديرو الإدارات.
وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور عبدالرحمن السويلم بالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والوفد المرافق له وقال: إن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المركز والجمعية، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تقديم برامج نوعية متميزة ذات أثر مجتمعي أعمق، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي يقدمه المركز للجمعية بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.
وتخلل اللقاء استعراض فيديو عن أبرز منجزات الجمعية لعام 2022م، واستعراض تصميم هيكل العمل الإنساني لجمعية عناية في إطار عملها بالخارج، بالإضافة إلى استعراض التقرير الفني لبرامج العمل الخارجي التي تم تنفيذها خلال عام 2022 م والخطة التشغيلية للعمل الخارجي لعام 2023 م تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي ختام الزيارة، أبدى الدكتور الربيعة إعجابه بما تقدمه الجمعية من خدمات صحية نوعية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وما تقدمه من برامج صحية تلامس حاجة المرضى في الدول الفقيرة والنامية بالشراكة مع مركز الملك سلمان، والتي تشدد على ريادة العمل الإنساني للمملكة على مستوى العالم.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والمركز وقيم البذل والعطاء بما يحقق الأهداف الإنسانية للمملكة، مشيدًا بجهود العاملين في الجمعية وتفانيهم في خدمة المجتمع.