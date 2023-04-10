"الربيعة" يزور جمعية "عناية" ويشيد بجهودها في تعزيز وتنمية العمل الصحي الخيري

زار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والوفد المرافق له مقر جمعية عناية الصحية، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، ونائبه الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز بن فهد القباع وعضو مجلس الإدارة رياض أبو سليمان، والأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري ونائبه مشاري بن محمد بن دليلة ومديرو الإدارات.