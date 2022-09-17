"الحوار الوطني" ينظم لقاء حواريًّا حول التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية بمنطقة جازان

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مدينة جازان، الاثنين القادم، لقاء حواريًّا تحت عنوان "التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية"؛ وذلك بمقر حاضنة أعمال عشرة أضعاف.

ويتناول اللقاء عدة محاور أهمها: أثر تمكين المرأة على المجتمع والأسرة، ودور الجهات التمويلية في دعم المرأة اقتصاديًّا، وأرقام وإحصائيات ونماذج مميزة لتمكين المرأة في منطقة جازان.

ويأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي حرص المركز عليه منذ إنشائه، بإشراك المرأة في جميع مشروعاته وبرامجه؛ بحيث أصبحت المرأة عضوًا فاعلًا في جميع فعالياته ونشاطاته، وتبنى المركز قضايا المرأة وناقشها من خلال اللقاءات الوطنية.. كما سبق أن قدمت أكاديمية الحوار للتدريب بالمركز، دبلومًا متخصصًا لتمكين القيادات النسائية.