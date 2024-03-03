وسط جاهزية تامة.. ربع مليون طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بالطائف

وأكد "الغامدي" ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثًّا الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور، وعدم الغياب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور، ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني، ومؤملاً بمواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.. راجيًا للجميع فصلاً دراسيًّا مميزًا ومتسمًا بالانضباط، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي، وحافلاً بالمنجزات.