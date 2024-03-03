وسط جاهزية تامة.. ربع مليون طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بالطائف

انتظم اليوم الأحد أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بمقاعد الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي في أكثر من 1700 مدرسة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بالطائف، والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات وجاهزية تامة، بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.
وتفصيلاً، رحّب المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًّا حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة.. مشيرًا إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة في 9 مكاتب تعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأكد "الغامدي" ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثًّا الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور، وعدم الغياب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور، ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني، ومؤملاً بمواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.. راجيًا للجميع فصلاً دراسيًّا مميزًا ومتسمًا بالانضباط، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي، وحافلاً بالمنجزات.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد أنهت في وقت مبكر ترحيل جميع مقررات الفصل الدراسي الثالث لقرابة ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة للبنين والبنات في 9 مكاتب تعليمية استعدادًا للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي.
وأشاد "الغامدي" بالجهود المبذولة من قِبل مديري ومديرات المدارس، والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، في التهيئة والاستعداد المبكر لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث.
من ناحية أخرى، شاركت الإدارة العامة للتعليم في الطائف في فعاليات الاحتفاء بأسبوع المرور الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، الذي نظمته إدارة المرور تحت شعار قيادة بدون هاتف.
وشاركت إدارة تعليم الطائف في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2024 تحت شعار بـ"التنقية نسعى لحمايتكم" بعدد من الأعمال التوعوية، بتنظيم إدارة الدفاع المدني بمبنى جامعة الطائف.