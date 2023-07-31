بالتزامن مع اليوم العالمي.. "حقوق الإنسان" بمكة تقيم جناحًا توعويًّا لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أقام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، جناحًا توعويًّا تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن مساعيها للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص في مختلف وسائل الإعلام، والعديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة تلك الجرائم.
وحثت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين على إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص يتم رصدها، لتقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة .
وكان شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام 2023م هو "الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية"، وهو ما يمثل أحد أهداف الخطة الوطنية لمكافحة تلك الجرائم.