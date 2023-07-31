بالتزامن مع اليوم العالمي.. "حقوق الإنسان" بمكة تقيم جناحًا توعويًّا لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أقام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، جناحًا توعويًّا تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن مساعيها للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص في مختلف وسائل الإعلام، والعديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة تلك الجرائم.