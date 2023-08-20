بالصور.. مدير تعليم حائل ومساعدوه يتفقدون المدارس في أول أيام الدراسة

وقف مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، صباح اليوم، على استعدادات المدارس بداية العام الدراسي، وذلك تزامناً مع عودة أكثر من 165 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي إلى مقاعد الدراسة في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وذلك مع عودة الدراسة وبداية الفصل الدراسي الأول 1445هـ.
وتجوّل "البليهد" على الصفوف في ثانوية الفرزدق، واطلع على جاهزية المدرسة واستعدادها لاستقبال طلابها كغيرها من مدارس المنطقة، وذلك لضمان بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، كما اطلع "البليهد" على جميع مرافق المدرسة ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.
من جهته، زار مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية "بنين" عارف الحربي "ثانوية الكسائي" و"متوسطة النقرة" و"ثانوية المعتصم"، واطلع على سير العمل بتلك المدارس، كما اطلع على أعمال النظافة والصيانة والتأهيل لجميع مرافق المدارس.
وحث مسؤولي المدارس على المحافظة على البيئة التربوية والتعليمية الجاذبة للطلاب.
وزارت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية بنات متوسطة قفار في أول يوم دراسي للعام الجديد لمتابعة سير العملية التعليمية، وتشارك الطالبات فرحة العودة للدراسة.
وأكد "البليهد" أهمية دور قادة المدارس للبنين والبنات في العملية التعليمية، وتنفيذها وفق الخطة المرسومة من وزارة التعليم، مشدداً في الوقت ذاته عليهم بأهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة.
وفي ختام زيارتهم للمدارس ثمّن "البليهد" و"الحربي" ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية بنات، الجهود التي يبذلها قادة المدارس والمسؤولون في المدرسة، لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي منذ اليوم الأول والذي أكد جاهزية مدارسهم لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ الذي بدأ اليوم، متمنين التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات.