بالصور.. مدير تعليم حائل ومساعدوه يتفقدون المدارس في أول أيام الدراسة

وقف مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، صباح اليوم، على استعدادات المدارس بداية العام الدراسي، وذلك تزامناً مع عودة أكثر من 165 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي إلى مقاعد الدراسة في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وذلك مع عودة الدراسة وبداية الفصل الدراسي الأول 1445هـ.