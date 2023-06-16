"الإسلامية" تشارك في اللقاء التعريفي للدعاة المشاركين في منشآت خدمة حجاج الداخل

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في اللقاء التعريفي للدعاة المشاركين في منشآت خدمة حجاج الداخل (عن بعد) الذي ينظمه المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وذلك يوم السبت 28/11/1444هـ من الساعة الخامسة إلى السادسة مساءً، حيث سيشارك في تقديم اللقاء الدكتور محمد بن فهد الفريح.