أمير تبوك يزور "أحمد الخريصي" في منزله للاطمئنان على صحته

قام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم, بزيارة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينة تبوك، وذلك للاطمئنان على صحته، بعد خروجه من المستشفى، حيث اطمأن أمير منطقة تبوك على صحة الشيخ أحمد الخريصي، داعيًا الله العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية.