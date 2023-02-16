ابتدائية "الخالدية الثانية" في بيشة تحتفل بـ"يوم التأسيس"

احتفت الابتدائية الثانية بمجمع الخالدية بمحافظة بيشة، الخميس، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الذي يوافق 22 فبراير كل عام، بسلسلة من الفعاليات التي ترقى لتاريخ هذا اليوم العريق.