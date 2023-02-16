ابتدائية "الخالدية الثانية" في بيشة تحتفل بـ"يوم التأسيس"

احتفت الابتدائية الثانية بمجمع الخالدية بمحافظة بيشة، الخميس، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الذي يوافق 22 فبراير كل عام، بسلسلة من الفعاليات التي ترقى لتاريخ هذا اليوم العريق.
جاء ذلك تحت إشراف مديرة المدرسة سارة السبيعي، ورائدة النشاط فريدة الدوسري، باحتفالية؛ تأكيدًا للأهمية التي توليها قيادة المملكة لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.
وتمثلت الاحتفالية في عددٍ من الفعاليات، وتنوعها "التاريخية والاجتماعية والفنية والثقافية والأدبية والرياضية"؛ سعيًا إلى تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية، والفخر بالإرث التاريخي.
كما زارت الطالبات، مدير إدارة التعليم بمحافظة بيشة سفر البريدي، وعددًا من الجهات الخدمية والتنموية في المحافظة.