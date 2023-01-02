"مؤتمر ومعرض اكسبو الحج" يستعرض دور "بطاقة التفويج والكاميرات الذكية" في إدارة الحشود

يستعرض مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج" الذي ينطلق في جدة الاثنين المقبل، دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام "بطاقة التفويج" و"الكاميرات الذكية" لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف وأداء شعيرة رمي الجمار، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.

يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.