"مؤتمر ومعرض اكسبو الحج" يستعرض دور "بطاقة التفويج والكاميرات الذكية" في إدارة الحشود

يستعرض مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج" الذي ينطلق في جدة الاثنين المقبل، دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام "بطاقة التفويج" و"الكاميرات الذكية" لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف وأداء شعيرة رمي الجمار، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وتعتبر إدارة النقل والحشود خلال موسم الحج، ضمن مساحة محدودة وخلال وقت محدد من التجارب العالمية الفريدة التي لا تتكرر حول العالم وتختص بها المملكة لما شرفها الله بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد سخرت السعودية كافة قدراتها البشرية والتقنية لضمان سلامة وصحة الحجيج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحرارية بما يضمن انسيابية الحركة وأداء مناسك الحج بطمأنينة ويسر.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن تخصيص جلسة بعنوان "الفاعلية والسلامة في خدمات النقل وإدارة الحشود"، لتسليط الضوء على خطط وآليات إدارة حشود الحجاج والمعتمرين بطرق منظمة وآمنة، وكيفية مراقبة جودة التدابير المتخذة لإدارة الأزمات والمخاطر لتحقيق السلامة والراحة لضيوف الرحمن.
يُشارك في الجلسة ضمن أعمال اليوم الثالث للمؤتمر: مدير الإدارة العامة الخدمات الحكومية المشتركة وحدة التفويج والمشرف العام على النقل في وزارة الحج والعمرة اللواء الدكتور محمد بن عبدالله القرني، وعدد من المتحدثين من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والخطوط الحديدية السعودية "سار"، وشركات النقل الخاصة.
كما ستتطرق الجلسة إلى فاعلية وجودة الخدمات المقدمة في وسائل النقل المختلفة، مثل: قطار الحرمين، وقطار المشاعر، وشبكة النقل الجماعي.
ويهدف "اكسبو الحج"، الذي ينطلق برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 9 - 12 يناير 2023، بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.
ويناقش "اكسبو الحج" العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مثل: خدمات الإسكان والضيافة، وخدمات التغذية والإعاشة، وإدارة الخدمات والمرافق والسلامة، والرعاية الصحية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيل أرقام كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، ويستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.