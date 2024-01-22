مؤسسة الملك خالد تنظم ورشة عمل "التمكين المؤسسي للمنظمات غير الربحية المعنية بالتراث"

أطلقت مؤسسة الملك خالد بالرياض ورشة عمل "التخطيط المؤسسي للمنظمات غير الربحية المعنية بالتراث"، وذلك ضمن مشروع التمكين المؤسسي، أحد مشروعات برنامج بناء القدرات، وذلك بالشراكة بين مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي وهيئة التراث، والتي تستمر لمدة خمسة أيام تنفذها مجموعة بناء الطاقات، بمشاركة الجمعيات التراثية بالمملكة وهي:
١- جمعية سفراء التراث - الرياض
٢- الجمعية النسائية للتراث العمراني "إرث" - الرياض
٣- جمعية التراث والثقافة بمحافظة حوطة بني تميم - حوطة بني تميم
٤- جمعية تراث الخرج - الخرج
٥- جمعية المشورة الاجتماعية - جدة
٦- جمعية العقيلات للموروث الشعبي - القصيم
٧- جمعية بلدة ظهران الجنوب التراثية - ظهران الجنوب
٨- جمعية التراث والوثائق - القصيم.
وقد انطلقت الورشة بكلمة ترحيبية لمدير عام برنامج بناء القدرات إلهام بنت عبد الرحمن الصنيع التي رحبت بالجميع في رحاب مؤسسة الملك خالد راجيةً من الله أن تُكلل هذه الورشة بالنجاح وأن تتم الاستفادة القصوى منها.
بعد ذلك بدأت الورشة العملية بمقدمة تعريفية عن البرنامج للمهندس محمد بن أحمد حربان استعرض فيها برنامج التخطيط المؤسسي وأهميته كونه أحد المكونات الرئيسة للعملية الإدارية من تنظيم وتوجيه ورقابة، مبينًا أهمية العمل الجماعي للتخطيط في المنظمات غير الربحية وذلك مع التغير السريع في البيئة المحيطة.
وتفاعل المشاركون في البرنامج مع ما قدمه المهندس محمد من مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وأنواع الخطط التي تسعى لها كل جمعية.
وقد تتداخل رؤساء وأعضاء الجمعيات المشاركة حول معرفة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية.
وفي ختام الورشة لليوم الأول بيّن المحاضر ماهية وثيقة الخطة الاستراتيجية ومن هم المعنيون بها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع من خلال الأهداف والرؤية والرسالة والقيم وأدوات التحليل الاستراتيجي راجيًا للجميع العون والسداد.