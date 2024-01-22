مؤسسة الملك خالد تنظم ورشة عمل "التمكين المؤسسي للمنظمات غير الربحية المعنية بالتراث"

بعد ذلك بدأت الورشة العملية بمقدمة تعريفية عن البرنامج للمهندس محمد بن أحمد حربان استعرض فيها برنامج التخطيط المؤسسي وأهميته كونه أحد المكونات الرئيسة للعملية الإدارية من تنظيم وتوجيه ورقابة، مبينًا أهمية العمل الجماعي للتخطيط في المنظمات غير الربحية وذلك مع التغير السريع في البيئة المحيطة.