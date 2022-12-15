فرع الموارد البشرية بنجران تنظم "سباق العزم" لذوي الإعاقة الحركية

وتفصيلاً، تهدف الفعاليات إلى دمج هذه الفئة بالمجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندتهم، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.