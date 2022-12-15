فرع الموارد البشرية بنجران تنظم "سباق العزم" لذوي الإعاقة الحركية

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمركز التأهيل الشامل سباق للأشخاص ذوي الإعاقة بمسافة 100 متر لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية، وتنظيم مبادرات وبرامج بناءة وأنشطة متنوعة.
وتفصيلاً، تهدف الفعاليات إلى دمج هذه الفئة بالمجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندتهم، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.
وفي نهاية السباق كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر النعمي الفائزين وتوزيع جوائز على جميع المشاركين بالسباق، ثم تم تنفيذ احتفالية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تخللها عدد من الفقرات الترفيهية، كما تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة للسباق.