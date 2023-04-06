أكثر من 80 متطوّعًا بأمانة المدينة يثرون العمل التطوعي خلال رمضان

يساهم أكثر من 80 متطوعًا ومتطوّعة بأمانة منطقة المدينة المنورة، في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك بتنظيم الحشود البشرية وسفر الإفطار الرمضانية، وتوزيع مياه الشرب بساحات المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.
وأكّدت "الأمانة" التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية بمشاركة المتطوعين والمتطوعات؛ لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.
وأوضحت أن الفرق التطوّعية تنفّذ توزيع ما يزيد على 48 ألف عبوة ماء في ساحات المنطقة المركزية، إلى جانب جهودها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.
وأشادت أمانة منطقة المدينة المنورة بدور أبناء وبنات المدينة المنورة في خدمة الزوار وضيوف الرحمن، موضحةً أن العمل التطوعي هو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير والعمل الصالح، ويلامس طبيعة أهالي المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن والاعتناء بهم.