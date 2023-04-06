أكثر من 80 متطوّعًا بأمانة المدينة يثرون العمل التطوعي خلال رمضان

وأوضحت أن الفرق التطوّعية تنفّذ توزيع ما يزيد على 48 ألف عبوة ماء في ساحات المنطقة المركزية، إلى جانب جهودها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.