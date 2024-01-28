"طرح الحاشي ولعب المصاقيل" منافسات شعبية وإقبال كبير لزوار "كشتة" على فعاليات "أسرية الأفلاج"

حققت مسابقة "طرح القعود" التي نظّمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نهاية الأسبوع خلال مبادرة "كشتة"، التي تنظمها بلدية الأفلاج بالتعاون مع جمعية العناية البيئة، بدعم من الغرفة التجارية بالخرج (فرع الأفلاج)، وجمعية بشرى النسائية الخيرية، حضورًا جماهيريًّا مُلفتًا، وتفاعلًا كبير مع تنافس المشاركين في طرح الحاشي اجتذب الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة فصول المسابقة.