"طرح الحاشي ولعب المصاقيل" منافسات شعبية وإقبال كبير لزوار "كشتة" على فعاليات "أسرية الأفلاج"

حققت مسابقة "طرح القعود" التي نظّمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نهاية الأسبوع خلال مبادرة "كشتة"، التي تنظمها بلدية الأفلاج بالتعاون مع جمعية العناية البيئة، بدعم من الغرفة التجارية بالخرج (فرع الأفلاج)، وجمعية بشرى النسائية الخيرية، حضورًا جماهيريًّا مُلفتًا، وتفاعلًا كبير مع تنافس المشاركين في طرح الحاشي اجتذب الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة فصول المسابقة.
وتضمنت المسابقات التي نفّذتها "أسرية الأفلاج" لزوار المنتزه الربيعي خلال مبادرة "كشتة" نهاية الأسبوع الماضي، مسابقة "مصاقيل" للأطفال، وطرح "الحاشي" للزوار من الشباب، والبرنامج الأسري "تآخي"؛ فيما سبق تلك الفعاليات والمسابقات العديد من البرامج الشعبية المتنوعة الأيام الماضية.
وتنفذ جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج وجمعية بشرى النسائية الخيرية، العديد من الفعاليات والمبادرات خلال برنامج كشتة كل نهاية أسبوع على مدار نحو شهرين.