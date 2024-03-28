"بر الرياض" تفطر أكثر من 10 آلاف صائم يوميًا في رمضان

وتعد جمعية البر بالرياض من أولى الجمعيات بتقديم الدور الخيري والإنساني وفق أجود المعايير وبما يحقق رسالتها والأهداف، خصوصًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد دائمًا على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التضامنية من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها لتخدم المجتمع.