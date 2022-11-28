جولات مشتركة لبلدية ومرور شقراء للوقوف على توسعة الطرق ومواجهة الزحام

نظمت بلدية شقراء وإدارة المرور بالمحافظة جولات ميدانية، للمواقع المختلفة للوقوف على توسعة الطرق ومواجهة الزحام، حيث تم تنفيذ توسعة للطرق والميادين من أجل فك الزحام، وإيجاد حلول لضيقها الذي يؤثر على سير المركبات.
وتفقد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي ، طريق الملك سعود (الأربعين) وكثرة الزحام فيه، وتم الاتفاق على توسعته، واستغلال كبر حجم الأرصفة في زيادة مسارات الطريق، وبدأ العمل في تنفيذ التوسعة، بإشراف مرورية من إدارة مرور شقراء وتنفيذ ميداني من قِبل بلدية شقراء.
كما قامت البلدية وإدارة المرور، بعلاج الزحام في دوار القلم، وإعادة تأهيله، وتوسعة جوانبه من خلال عمل متواصل وتضافر للجهود حتى أنجزت التوسعة وتم إعادة التأهيل في زمن قياسي، إذ قامت البلدية وبمساندة إدارة المرور والشرطة والدوريات الأمنية والمهمات، بالعمل المتواصل من الساعة ١١ ليلاً، حتى الساعة الـ ١٢ ظهرًا دون توقف لأجل ضمان عدم إغلاق الدوار الذي يقع وسط المحافظة، ويربط طرقها ببعض وبعد تهيئة الشوارع حول الدوار، واصلت البلدية رصف الميدان وعمل المجسم "القلم" الذي يرمز للعلم والتعليم.
كما جرى علاج التقاطعات الخطرة، قامت الفرق الميدانية بالشخوص أكثر من مرة على تقاطع عددٍ من الطرق في مدخل حي الوقف جنوب مستشفى شقراء العام، نتج عن تلك المتابعات تنفيذ البلدية وبإشراف من إدارة المرور لمدخل الحي بشكل هندسي مميز، عالج خطورته، ونظم طريقة الدخول والخروج من الحي، مع ربط جميع الطرق ببعض وضمان عدم إغلاق أي طريق من تلك الطرق، كما تم عمل الأرصفة والإنارة لكل الطرق المحيطة بالتقاطع.
وتكللت جهود البلدية وإدارة المرور، بتوسعة أحد جنبات الدوار المجاور للبلدية، وذلك بإزالة الرصيف الجانبي الذي يضايق المركبات المتجهة لطريق الملك سعود.
ولازالت الجهود المشتركة بين البلدية وإدارة المرور متواصلة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة، ونشر الوعي المروري، ومعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظاً على الأرواح والممتلكات .