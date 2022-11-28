جولات مشتركة لبلدية ومرور شقراء للوقوف على توسعة الطرق ومواجهة الزحام

كما قامت البلدية وإدارة المرور، بعلاج الزحام في دوار القلم، وإعادة تأهيله، وتوسعة جوانبه من خلال عمل متواصل وتضافر للجهود حتى أنجزت التوسعة وتم إعادة التأهيل في زمن قياسي، إذ قامت البلدية وبمساندة إدارة المرور والشرطة والدوريات الأمنية والمهمات، بالعمل المتواصل من الساعة ١١ ليلاً، حتى الساعة الـ ١٢ ظهرًا دون توقف لأجل ضمان عدم إغلاق الدوار الذي يقع وسط المحافظة، ويربط طرقها ببعض وبعد تهيئة الشوارع حول الدوار، واصلت البلدية رصف الميدان وعمل المجسم "القلم" الذي يرمز للعلم والتعليم.