جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع "السودة للتطوير" لتعزيز مجال التدريب الطلابي

وقعت جامعة الملك خالد، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة السودة للتطوير وذلك في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء تستهدف تعزيز مجال التدريب الطلابي التعاوني من حيث العمل على تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة للانضمام للبرنامج من قبل الشركة بشكل دوري، والعمل على تطوير خطة البرامج التدريبية بين الطرفين.
مثّل الجامعة في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثّل شركة السودة للتطوير رئيسها التنفيذي المهندس صالح بن إبراهيم العريني.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمسؤولية الطرفين المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين شركة السودة للتطوير وجامعة الملك خالد واتساقًا مع تطلعات القيادة الرشيدة وانبثاقًا من رؤية السعودية 2030 وسعيًا لتطوير ودعم أُطر التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب.
ونصت بنود التفاهم على التعاون في مجال ريادة الأعمال وتنمية المواهب وذلك بتطوير آلية لإعداد وإطلاق عدد من البرامج التطوعية والموسمية قصيرة المدى بالتعاون مع الشركة لغرض التنمية المجتمعية والتي تخدم مشروع السودة للتطوير، وتطوير آلية لمسارات نوعية في ريادة الأعمال لبناء القدرات وفق مستهدفات شركة السودة للتطوير.
وشملت المذكرة مجال الاستثمار والمبادرات والبرامج الاستثمارية ومجال الأبحاث حيث تضمنت تنمية السياحة والموروث المادي والثقافي وتوثيق التراث المحلي والدراسات المتخصصة في مجال التاريخ والتراث الثقافي والعمراني والسياحي، وكذلك مجال التراث والثقافة بما يترتب عليه وضع آلية لإعداد سجل للمواقع الأثرية والتراثية (قاعدة بيانات للتراث الثقافي) في نطاق مشروع قمم السودة وتوثيقها وحصرها وتحديد مواقعها.
كما شملت العمل على تطوير "كود" مواصفات الترميم والبناء بالمواد التراثية في منطقة مشروع قمم السودة بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط، والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك وضع آلية لتدريب عدد من الطلاب في مجال الترميم والصيانة في المواقع الأثرية والتراثية داخل نطاق المشروع، ووضع آلية تساهم من خلالها الجامعة في تقييم المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير المواقع الأثرية والتراثية، وعقد محاضرات وورش عمل مشتركة للتوعية الاجتماعية
يذكر أن السودة للتطوير ستساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي، وستوفر آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال مشاريعها التي تهتم بالتراث والثقافة والطبيعة، فيما تملك جامعة الملك خالد ممكّنات مهمة في هذا الاتجاه من أبرزها وجود كليات السياحة والضيافة والعمارة والتخطيط والثقافة والفنون والهندسة.