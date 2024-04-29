جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع "السودة للتطوير" لتعزيز مجال التدريب الطلابي

وقعت جامعة الملك خالد، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة السودة للتطوير وذلك في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء تستهدف تعزيز مجال التدريب الطلابي التعاوني من حيث العمل على تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة للانضمام للبرنامج من قبل الشركة بشكل دوري، والعمل على تطوير خطة البرامج التدريبية بين الطرفين.