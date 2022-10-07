مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُطلق "رايتك وردية" للتوعية بسرطان الثدي

وتضمنت الحملة استاندات وبرشورات وأركانًا توعوية وتثقيفية، تضمنت التعريف بالعوامل التي تقلل من الإصابة بسرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي، وكذلك بشروط الفحص وما هو الماموجرام وأيضًا التعريف بحقائق عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وأهميته في علاج المرض والتعامل معه في وقتٍ مبكر، إضافةً إلى تعريفهم على مواقع الكشف المبكر بجهاز الماموجرام.