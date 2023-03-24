غياب لوسائل السلامة.. منحدر "مقطاع العارضة" خطر يهدّد الأرواح

تحوّل طريق المقاطع الرابط بين قريتي الشكواني ورفيح، والمتمثل في عقبة مصغرة منحدرة من جبال الخرت جنوب محافظة العارضة؛ إلى خطر يهدّد الأرواح، بسبب غياب وسائل السلامة على امتداده من مطبات وحواجز؛ بحسب ما ذكر مواطنون.
وبيّن عدد من الأهالي أن الطريق بات يشكل خطورة بالغة على سالكيه رغم قصر مسافته، لافتين إلى أنه يقطع وادي الخرت، وأنه يحتاج إلى عدد من المطبات، وسياج في الجزئية الواقعة في الوادي قبل التقاء طريق أحد المسارحة العارضة؛ لردع المستهترين من أصحاب السرعات العالية.
وأشاروا إلى أن البعض، وخاصة المراهقين، يستغلّون النزول من المنحدر لزيادة السرعة في الجزئية المستوية؛ وهو ما يتسبّب في وقوع المشكلة وتكرار الحوادث، لافتين إلى أن الحلول تكمن في وضع مطبات وسياج في الجهة المرتفعة، وإزالة الأشجار من جنباته لكشف الرؤية بشكل أوضح.
من جهته قال مصدر من بلدية العارضة لـ"سبق": إن "المطبات يتم تحديدها من قبل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة"، موضحًا أن التنفيذ وفق ما تقرّه هذه اللجنة.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن هناك خمسة مبررات حددتها المواصفة لوضع المطبات الاصطناعية، تتمثّل في وجود حركة مشاة كثيفة، تتطلّب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل، وعند انتهاء الطرق.
وبيّنت هيئة المواصفات، الشروطَ التي يجب توافرها عند وضع المطبّ الصناعي، التي نصّت عليها المواصفات القياسية؛ وهي: أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية، وأن تزوَّد بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول إلى المطب.
وتنصّ المادة / 5/17 من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "218" في 6/ 8/ 1422هـ؛ على فرض غرامة قدرها بالحد الأدنى 3000 ريال وفي حدها الأعلى 5000 ريال، عند وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة، وإزالة المطبات على نفقة المخالف.