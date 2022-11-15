"ضمان حائل".. مشاركة فاعلة وخدمية لزوار الرالي الدولي

ساهم الجناح التعريفي لمكتب الضمان الاجتماعي بمدينة حائل، ضمن خيمة الدوائر الحكومية، في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2022م، بالإجابة عن استفسارات الزوار حول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكيفية الاستفادة منها، ومدى استحقاق الفرد -سواء كان موظفًا أو غير موظف- لدعم الضمان الاجتماعي.