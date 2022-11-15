"ضمان حائل".. مشاركة فاعلة وخدمية لزوار الرالي الدولي

ساهم الجناح التعريفي لمكتب الضمان الاجتماعي بمدينة حائل، ضمن خيمة الدوائر الحكومية، في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2022م، بالإجابة عن استفسارات الزوار حول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكيفية الاستفادة منها، ومدى استحقاق الفرد -سواء كان موظفًا أو غير موظف- لدعم الضمان الاجتماعي.
وشهد الجناح أيضًا استفسار المستفيدين من الضمان القديم وكيفية انتقالهم إلى النظام الجديد.
استوقفت "سبق" بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم حرصوا على زيارة جناح الضمان لأخذ المعلومة من موظفي الضمان الاجتماعي مباشرة، والذي يتقدمهم في الرد على الاستفسارات وخدمة الزوار مدير الفرع عبدالله بن محمد السوهج.
وأكدوا مساعدة الموظفين لهم أيضًا بتسجيل بياناتهم، وتعريفهم ببرنامج "تمكين" وأهدافه والفئات المستفيدة منه وآلية التقديم عليه.
ونال ترحيب مسؤولي الضمان، استحسان زوار الجناح واستقبالهم بالقهوة السعودية والتمر والأكلات الشعبية، وتوافر أماكن الانتظار، بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة، وتوفير الأدلة واللوائح المتعلقة بها.