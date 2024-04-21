أمير الشرقية يدشن حديقة "الرامس" بمحافظة القطيف

وقد نُفذت على مساحة أكثر من 400 ألف متر مربع، وتسعى لتلبية احتياجات سكان الشرقية وزوارها من جميع الفئات العمرية، وتوفير أسلوب حياة صحي عبر مسطحات خضراء، بـ 220 ألف متر مربع، ومسارات للمشي ورياضات الجري والدراجات الهوائية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.