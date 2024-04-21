أمير الشرقية يدشن حديقة "الرامس" بمحافظة القطيف

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، حديقة "الرامس" بمحافظة القطيف.
جاء ذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس "أرامكو" السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من قيادات الأمانة و"أرامكو".
وثمن أمير الشرقية، الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في متابعة المشروعات التي تساهم في رفع معدلات جودة حياة السكان مثل: الحدائق والمنتزهات.
واعتبر أن حديقة "الرامس" إضافة لمحافظة القطيف ووجهة لأهالي المنطقة وزائريها.
وتعد حديقة "الرامس" في محافظة القطيف من أكبر الحدائق العامة في المنطقة الشرقية من حيث المساحة والخدمات الإضافية، وضمن إحدى مبادرات "أرامكو" السعودية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالمنطقة.
وقد نُفذت على مساحة أكثر من 400 ألف متر مربع، وتسعى لتلبية احتياجات سكان الشرقية وزوارها من جميع الفئات العمرية، وتوفير أسلوب حياة صحي عبر مسطحات خضراء، بـ 220 ألف متر مربع، ومسارات للمشي ورياضات الجري والدراجات الهوائية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه رفع أمين المنطقة الشرقية، شكره للأمير سعود بن نايف، على اهتمامه ودعمه للمشروعات الخدمية التي تساهم في جودة حياة المواطن والمقيم، مثمنًا جهود "أرامكو" السعودية ومبادراتها المجتمعية.