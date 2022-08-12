برعاية محافظ عنيزة.. عقد لتوريد أجهزة طبية بمركز للجلطات الدماغية

تحت رعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وقعت جمعية أصدقاء المرضى بمقر المحافظة عقداً مع إحدى الشركات المهتمة بالرعاية الصحية المحدودة.
ويهدف العقد لتوريد جهاز الجلطات الدماغية لمركز القاضي للجلطات الدماغية في مستشفى الملك سعود بعنيزة والمتبرع به من أسرة القاضي؛ بحضور ممثل الأسرة عبدالرحمن بن منصور القاضي، فيما مثل الجمعية المدير التنفيذي باسل بن محمد أبا الخيل، ومثل الشركة مدير قطاع إدارة أعمال الأجهزة الطبية المهندس فادي أبو شعر.
وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الجهاز ومواصفاته إذ يتميز جهاز القسطرة موديل Artis zee biplane with PURE بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة التداخلية لتشخيص وعلاج الجلطات الدماغية النزيفية أو الناجمة عن نقص التروية وعلاج التشوه الشرياني الوريدي وهو جهاز متعدد الاستخدامات ومنها تقديم العلاج لانسدادات الشرايين في جسم المريض والانسدادات الطرفية كعلاج القدم السكري والدوالي.
ومن مزايا الجهاز علاج الأورام في حالات صمام الشريان الكبدي والبروستاتي وحالات النزيف الداخلي وتركيب القسطرة الدوائية وعلاج تمدد الشريان الأبهري وغيرها من تطبيقات الأشعة التداخلية.
وبارك المحافظ هذا العقد، مؤكداً أنه يتوافق مع توجهات ومضامين رؤية المملكة 2030 نحو جودة الحياة والعمل على راحة المرضى وتلمس احتياجاتهم، مشيراً إلى أن المشروع يعد إضافة مهمة في المنظومة الطبية لاسيما ومحافظة عنيزة تُعرف بمحافظة الإنسانية، وتعمل على أن تكون مدينةً للسياحة العلاجية بسبب توفر الخدمات الصحية.
وقد وجه "السليم" جزيل الشكر لأسرة "القاضي" على تكفلهم بالمركز؛ انطلاقاً من واجبهم المجتمعي وهو امتداداً لوقفاتهم المستمرة في أوجه الإحسان.
من جانبه، أوضح "أبا الخيل" أن مركز القاضي للجلطات الدماغية يُعتبر الأول من نوعه على مستوى القصيم، وسيخدم المنطقة والمناطق المجاورة بما يقارب أربعة ملايين نسمة، وقد تجاوزت تكلفته الإجمالية سبعة ملايين ريال.