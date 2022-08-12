برعاية محافظ عنيزة.. عقد لتوريد أجهزة طبية بمركز للجلطات الدماغية

وبارك المحافظ هذا العقد، مؤكداً أنه يتوافق مع توجهات ومضامين رؤية المملكة 2030 نحو جودة الحياة والعمل على راحة المرضى وتلمس احتياجاتهم، مشيراً إلى أن المشروع يعد إضافة مهمة في المنظومة الطبية لاسيما ومحافظة عنيزة تُعرف بمحافظة الإنسانية، وتعمل على أن تكون مدينةً للسياحة العلاجية بسبب توفر الخدمات الصحية.