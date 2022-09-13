مستشفى ينبع ينقذ مريضًا من مضاعفات الصدمة الإنتانية الحادة

تمكنت الفرق الطبية في مستشفى ينبع العام التابع للنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة الصحي من إنقاذ مريض بعد تعرضه لمضاعفات الصدمة الإنتانية الحادة والالتهابات المتكررة بالكلى والحالب.
وكان المريض يعاني من عدة مضاعفات نتيجة الصدمة والتهابات وخيمة متكررة وتضخم بالكلى والحالب الأيمن.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: بعد تشخيص المريض بمستشفى ينبع العام تبين وجود اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وضغط الدم وحموضة شديدة بالدم، مع تعطل حاد بوظائف الكلى وتكسر بنسبة صفائح الدم.
وأضاف: بعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى؛ تقرر تشكيل لجنة طبية عاجلة من استشاري العناية المركزة والباطنة العامة والمسالك البولية وأمراض الكلى، وتم وضع خطة علاجية عاجلة من إعطاء جميع الأدوية اللازمة ووضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي ودواعم الضغط وعمل جلسة غسيل كلوي طارئة، إضافة لتدخل جراحي عاجل بعمل دعامة للحالب الأيمن لإزالة الضغط على الحالب.
وأردف "التجمع": بعد تحسن حالة المريض تم فصل أجهزة دواعم الضغط والتنفس الصناعي وتحسن درجة الوعي وحالة الكلى وضغط الدم وصفائح الدم وتحسن الحالة العامة للمريض، حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.