مستشفى ينبع ينقذ مريضًا من مضاعفات الصدمة الإنتانية الحادة

وأضاف: بعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى؛ تقرر تشكيل لجنة طبية عاجلة من استشاري العناية المركزة والباطنة العامة والمسالك البولية وأمراض الكلى، وتم وضع خطة علاجية عاجلة من إعطاء جميع الأدوية اللازمة ووضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي ودواعم الضغط وعمل جلسة غسيل كلوي طارئة، إضافة لتدخل جراحي عاجل بعمل دعامة للحالب الأيمن لإزالة الضغط على الحالب.