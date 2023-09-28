بدعم "الراجحي الخيرية".. إشراقة تعلن تعافي 94 شخصًا من الإدمان

وتابع: كما تمّ تخريج المتعافين من خلال "4" دفعات، كل دفعة شملت "24" مستفيدًا، وبلغ إجمالي البرامج المقدمة "96" برنامجًا، وإجمالي عدد الجلسات الفردية "288" جلسة، مشيرًا إلى أن عدد جلسات الإرشاد الجمعي بلغ "12" جلسة، وعدد جلسات المتابعة "18" جلسة، وعدد 21 ورشة عمل.