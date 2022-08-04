"الندوة العالمية" تنظم دورة شرعية للأقلية المسلمة في البرازيل

وأشاد بجهودها البارزة في دعم برامج الندوة العالمية التنموية في مناحي العالم شرقًا وغربًا، ودعا المولى الكريم أن يديم نعم الأمن والرخاء على المملكة حكومة وشعبًا؛ لما تقدمه من خدمات جليلة في مختلف المجالات الإنسانية والخيرية.