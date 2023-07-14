مدير تعليم الطائف يعتمد تكليف 63 مديرًا ومديرة

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، عددًا من التكليفات لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1445هـ، والتي بلغت فيها نسبة التدوير والاستقطاب 63 مقعدًا.