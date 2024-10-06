1700 مدرسة بـ"الطائف" تحتفل بأكثر من 26 ألف معلم ومعلمة

احتفلت أكثر من 1700 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، ويُنظَّم هذا العام تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين، نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم".
وقد دشنت المدارس، اليوم، عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم.
كما شهدت بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة، ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع، وذلك تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.
وعمدت إدارات المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها ممن يمتلكون سجلًا حافلًا بالإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، إن هذا التقدير يأتي إيمانًا برسالة المعلم السامية ومعرفة بأثره في بناء الإنسان والارتقاء به، وكذلك بدور المعلم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما قدم شكره وتقديره لمديري ومديرات المدارس لتفعيلهم اليوم العالمي للمعلم، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.