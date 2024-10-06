1700 مدرسة بـ"الطائف" تحتفل بأكثر من 26 ألف معلم ومعلمة

احتفلت أكثر من 1700 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، ويُنظَّم هذا العام تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين، نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم".