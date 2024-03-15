حملة "جود الطائف".. مسيرات تعريفية تجوب الشوارع ولوحات مضيئة على التشكيلات الصخرية

ونظراً لكثافة الإقبال هذه الأيام على المواقع السياحية والحدائق والمنتزهات العامة بالطائف من الأهالي والزوار والسائحين فقد تم تسليط لوحات دعائية مضيئة ضخمة لحملة جود الطائف، ضمن حملة "جود الإسكان" على التشكيلات الصخرية التي تشتهر بها المحافظة وتتركز بالقرب من منتزه الردف والعديد من المواقع السياحية سعياً لتوصيل رسالة الحملة إلى أكبر عدد من سكان المحافظة وزوارها، وحثهم على المساهمة الخيرية في هذا الشهر المبارك لتأمين مساكن للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية في هذه الحملة التي تشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء.