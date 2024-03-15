حملة "جود الطائف".. مسيرات تعريفية تجوب الشوارع ولوحات مضيئة على التشكيلات الصخرية

أطلقت أمانة الطائف أكثر من 10 مبادرات فاعلة للتعريف بحملة جود الإسكان ضمن حملة جود المناطق في منصة "جود الإسكان" خلال شهر رمضان الحالي، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة، وتضمنت 3 مسيرات تعريفية بالحملة تحت شعار (جود وعطاء.. وجود الطائف من جود أهلها)، و(أكثر من ورد الطائف.. جود أهلها)، وتم تنظيم مسيرة بالخيل والخيالة جابت شوارع الطائف حاملين شعار الحملة، ومسيرة جود الطائف لحافلات النقل في الطرق والميادين العامة.
وتفصيلاً، قامت الأمانة بنشر المئات من اللوحات الدعائية عن الحملة في كافة الساحات العامة والشوارع المحورية والرئيسية والتجارية ومداخل ومخارج المدينة، بينما تم توزيع ووضع لوحات جود الطائف في كافة وكالات ومكاتب وإدارات وأقسام ووحدات وفروع الأمانة، وازدان مبنى الأمانة الرئيسي بالنسيم والوكالات بلوحات ضخمة تحمل شعار الحملة، لدعوة الراغبين من أهل الخير لدعم أهداف الحملة والوصول للأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي بتوفير 500 وحدة سكنية في المحافظة للأسر المحتاجة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة إلى المساكن، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
ونظراً لكثافة الإقبال هذه الأيام على المواقع السياحية والحدائق والمنتزهات العامة بالطائف من الأهالي والزوار والسائحين فقد تم تسليط لوحات دعائية مضيئة ضخمة لحملة جود الطائف، ضمن حملة "جود الإسكان" على التشكيلات الصخرية التي تشتهر بها المحافظة وتتركز بالقرب من منتزه الردف والعديد من المواقع السياحية سعياً لتوصيل رسالة الحملة إلى أكبر عدد من سكان المحافظة وزوارها، وحثهم على المساهمة الخيرية في هذا الشهر المبارك لتأمين مساكن للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية في هذه الحملة التي تشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء.
وكثفت أمانة الطائف جهودها لدعوة الأهالي وبخاصة المقتدرون منهم لدعم حملة جود الطائف بعد أن دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز حملة جود مكة وجدة والطائف، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي أتت ضمن حملة جود المناطق في منصة "جود الإسكان".
وشاركت إمارة منطقة مكة المكرمة في تدشين حملة جود المناطق لتحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 2299 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري للأسر المحتاجة للمسكن، استكمالاً لإسهامات منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة (سكن) منذ انطلاقها، في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة، والذين أصبحوا ينعمون بالاستقرار نتيجة المساهمات المجتمعية الفعالة.
وتمكّن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها "جود المناطق" الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، تعزيزاً للمبادرات الإنسانية ليساهم المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود في تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على حلم المسكن الملائم.