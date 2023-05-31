"تعليم ينبع" تنظم المهرجان الثاني للفلكلور الوطني.. الأسبوع المقبل

ويهدف مهرجان الفلكلور إلى تدعيم انتماء الطلبة لهويتهم الوطنية، وافتخارهم بتراثهم العريق، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وتشجيعهم على الافتخار بتراثهم الوطني والمحافظة عليه وضمان استدامته؛ للحفاظ على الركائز الأساسية التي تستند عليها الهوية الوطنية ومكوناتها الأصيلة، وعلى الموروث الثقافي الوطني، إضافة إلى تعزيز القيم المجتمعية التي يتحلّى بها الوطن وأهله وتعبر عن هويتهم الوطنية.