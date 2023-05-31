"تعليم ينبع" تنظم المهرجان الثاني للفلكلور الوطني.. الأسبوع المقبل

أنهت إدارة تعليم ينبع، اليوم الأربعاء، استعداداتها النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في المهرجان الثاني للفلكلور الوطني، الذي تنظّمه بالتعاون مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 15 إلى 19 ذي القعدة.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز الموروث الشعبي والثقافي، والتقاليد والقيم العربية الأصيلة بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة.
وتستضيف إدارة تعليم ينبع، إدارات تعليم المنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل وعسير وتبوك والجوف والطائف.
كما يشارك في المهرجان 16 طالبًا ومعلمان ومشرف من سبع إدارات تعليمية، بالإضافة إلى الإدارة المستضيفة.
ويشتمل المهرجان على برنامج تدريب العرضة السعودية؛ لتعزيز ثقافة العرضة، وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه، وتعزيز ثقافة الطلاب وإكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور.
ويهدف مهرجان الفلكلور إلى تدعيم انتماء الطلبة لهويتهم الوطنية، وافتخارهم بتراثهم العريق، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وتشجيعهم على الافتخار بتراثهم الوطني والمحافظة عليه وضمان استدامته؛ للحفاظ على الركائز الأساسية التي تستند عليها الهوية الوطنية ومكوناتها الأصيلة، وعلى الموروث الثقافي الوطني، إضافة إلى تعزيز القيم المجتمعية التي يتحلّى بها الوطن وأهله وتعبر عن هويتهم الوطنية.