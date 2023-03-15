"أمير الفوج الـ23 بحائل" بالحرس الوطني يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه

رفع محمد بن ملحان بن خالد بن بصيص أمير الفوج الثالث والعشرين بحائل، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة الثقة الغالية وصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه أميرًا للفوج الثالث والعشرين بحائل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
وعبّر "ابن بصيص" عن شكره وامتنانه للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني على متابعته الحثيثة ودعمه لكل ما يسهم في تطوير هذا القطاع الهام، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والمعونة، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
وشغل "محمد بن ملحان" قبل تعيينه أميرًا للفوج الثالث والعشرين، وكيلًا لنفس الفوج.