"أمير الفوج الـ23 بحائل" بالحرس الوطني يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه

رفع محمد بن ملحان بن خالد بن بصيص أمير الفوج الثالث والعشرين بحائل، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة الثقة الغالية وصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه أميرًا للفوج الثالث والعشرين بحائل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.