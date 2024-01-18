بشعار "انطلق نحو المستقبل".. بنك التنمية الاجتماعية يستعدّ لإطلاق ملتقى ريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداتِه لإطلاق فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي تبدأ فعالياته يوم الاثنين 22 يناير 2024، برعاية وزير التنمية الاجتماعية والموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تحت شعار "DeveGo" "انطلق نحو المستقبل".
وفي التفاصيل: تنطلق فعاليات الملتقى في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات - الرياض، بمشاركة "85" متحدثًا محليًّا ودوليًّا، و"30" جهة دولية، بالإضافة إلى "100" مستشار، وتستمرّ لمدة يومين؛ حيث تبحث خلالها عدة محاور متخصصة، تركز في مجملها على مستقبل تمويل المشاريع التنموية الذي يحقق آثارًا شمولية ومسـتدامة، وتوسيع الآفاق لابتكار الحلول العملية التي من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم المالي وغير المالي للمشاريع الـناشئة والمتناهية الصغر؛ لـلمساهـمة في التمكين الاقتصادي، وتحسين أداء الخـدمـات الاجتماعية.
وتنطلق على هامش فعاليات الملتقى جائزةُ بنك التنمية الاجتماعية؛ وهي جائزة سنوية تهدف إلى تقدير الجهود والإسهامات المتميزة، وتشجيع الإنجازات المقدمة من القطاعات الداعمة للفئات المستهدفة لدى البنك عبر تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الملهمة في المملكة.
وتضمّ الجائزة مسارين؛ أولهما مسار المشاريع متناهية الصغر لكل من الأفراد والجهات، وثانيهما مسار المنشآت الذي يضمّ كلًّا من المنشآت والجهات.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد: "تستهدف فعاليات الملتقى التعريف بخدمات ومنتجات البنك التنموية، وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وإثراء التجارب الدولية والإقليمية والاستفادة منها لتعزيز المحتوى المحلي. كما تركّز على إظهار الأثر الاقتصادي لتمكين وتحسين أدوات الخدمات وتصدير النماذج الوطنية الناجحة في تفعيل الممارسات التنموية، وكذلك إلهام الشباب وتشجيعهم وتمكينهم على ثقافة العمل الحر لتحسين جودة حياتهم وزيادة الدخل".
ويستقطب الملتقى قطاع ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والناشئة، والمختصين في مساحات العمل المشتركة، وأصحاب علامات الامتياز التجاري، والراغبين في الاستثمار في المجال، بالإضافة إلى شركات التمويل الأصغر الرقمية، وأصحاب المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، وأصحاب العمل الحر، والجهات الحكومية والخاصة المهتمين بتمكين قطاع ريادة الأعمال والعمل الحرّ، بالإضافة إلى الجهات الدولية والإقليمية والقطاع غير الربحي المهتمين بتمكين المشاريع متناهية الصغر، على أساس البقاء على تماسّ مباشر مع العملاء الذين يشكلون "60" ألف مالك لمنشأة صغيرة ناشئة، وأكثر من "100" ألف رائد أعمال.
ويتضمّن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية، تقدّمها مجموعة مختارة من الشخصيات العالمية والمحلية في مجالات التمويل التنموي والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والهيئات الحكومية.
ويتناول المتحدثون عدة مواضيع حيوية تشمل مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة وتطوير الأنظمة الداعمة والتمويل لقطاع الشركات الصغيرة والناشئة، إلى جانب استعراض قصص النجاح وطرح أحدث الابتكارات في ممارسات العمل المشترك وحاضنات الأعمال.
ومن بين أبرز المتحدثين العالميين كلٌّ من: البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك غرامين لتمويل المشاريع متناهية الصغر لغير القادرين ماليًّا، إلى جانب جيف هوفمان العضو المؤسس لمجموعة من الشركات الناشئة مثل "Booking.com".
ويتحدّث في المؤتمر رائد الأعمال الأمريكي بريمال شاه، وهو شريك مؤسس في مؤسسة "كيفا" غير الربحية المخصصة بتمويل المنشآت متناهية الصغر، إضافة إلى مجموعة من رواد الأعمال العالميين في مختلف المجالات.
وأما أبرز المتحدثين الخليجيين، فهم: مشعل كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، وبسام نور الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية.
وتضمّ قائمةُ المتحدثين المحليين مجموعةً من مسؤولي الهيئات الحكومية ورواد الأعمال؛ أبرزهم سعود بن خالد السبهان نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال، وبدور الريس نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إلى جانب وليد البلاع الشريك العام في صندوق سكنى فنشرز، ومحمد المدني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا.
يذكر أن الملتقى يبرز دور البنك كرائد وطني بالتمويل لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعزيز علامة البنك ورؤيته وجهوده في دعم ريادة الأعمال وقيادة الجهود التمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة، وأنماط العمل الحديث وتفعيل آليات التمويل لها؛ من خلال منطقة الإلهام والتحفيز والتكريم عبر الجلسات الحوارية التي يتناول خلالها كبار المتحدثين من الوزراء والخبراء المحليين والدوليين أهم محاور الملتقى، إلى جانب عرض التجارب والقصص النوعية، وإطلاق المبادرات الممُكنة والملهمة للنجاحات القادمة.