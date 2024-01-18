بشعار "انطلق نحو المستقبل".. بنك التنمية الاجتماعية يستعدّ لإطلاق ملتقى ريادة الأعمال

وفي التفاصيل: تنطلق فعاليات الملتقى في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات - الرياض، بمشاركة "85" متحدثًا محليًّا ودوليًّا، و"30" جهة دولية، بالإضافة إلى "100" مستشار، وتستمرّ لمدة يومين؛ حيث تبحث خلالها عدة محاور متخصصة، تركز في مجملها على مستقبل تمويل المشاريع التنموية الذي يحقق آثارًا شمولية ومسـتدامة، وتوسيع الآفاق لابتكار الحلول العملية التي من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم المالي وغير المالي للمشاريع الـناشئة والمتناهية الصغر؛ لـلمساهـمة في التمكين الاقتصادي، وتحسين أداء الخـدمـات الاجتماعية.