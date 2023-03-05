أمير الشرقية يُدشن برنامج الدورة العلمية الموحد بالمنطقة

وتابع "الدويش": هذا البرنامج بدعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشيرًا إلى أن وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أطلقت الدورات العلمية الموحدة، والتي بلغ عددها أكثر من 50 دورة في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت الثاني عشر من شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ، ولمدة 5 أيام في عدد من الكتب العلمية.