أمير الشرقية يُدشن برنامج الدورة العلمية الموحد بالمنطقة

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، برنامج الدورة العلمية الموحدة، الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عمر بن فيصل الدويش.
وبارك أمير الشرقية انطلاقة الدورة العلمية الموحدة التي تعد الأولى بالمنطقة، مُشيدًا بما يقدم في هذا البرنامج الذي يحقق استفادة من العلوم الشرعية الرصينة المبنية على العقيدة الصحيحة والسلامة الفكرية، والتي تركز على عدد من المؤلفات الشرعية.
وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عمر الدويش: إن برنامج الدورة العلمية الموحدة ينفذ في مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية؛ منها: الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، بقيق.
وأضاف أن البرنامج تلقيه نخبة من المشايخ وطلبة العلم ويتزامن مع فترة الإجازة الدراسية، سائلًا المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا.
وتابع "الدويش": هذا البرنامج بدعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشيرًا إلى أن وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أطلقت الدورات العلمية الموحدة، والتي بلغ عددها أكثر من 50 دورة في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت الثاني عشر من شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ، ولمدة 5 أيام في عدد من الكتب العلمية.