"الموارد البشرية" بعسير تحتفي باليوم الوطني 92

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، الاثنين، مجموعة من الفعاليات احتفالاً، باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار".