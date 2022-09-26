"الموارد البشرية" بعسير تحتفي باليوم الوطني 92

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، الاثنين، مجموعة من الفعاليات احتفالاً، باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار".
وتتضمّن الفعاليات العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية.
بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن. ومشاركة فريق "متحدون عسير" للدراجات النارية.
وتأتي الفعاليات والمناشط تأتي تجسيدًا لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية والموظفون لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.
وقال مدير عام فرع الوزارة بعسير هادي بن عايض الشهراني: إن مثل هذه الفعاليات تأتي لإبراز مظاهر الفرح والولاء والفخر بقيادتنا الرشيدة وترسيخ قيم الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للوطن العظيم.
وأضاف: تم تنظيم أكثر من 23 فعالية بهذه المناسبة بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي والفروع الإيوائية ومراكز التنمية والوحدات التابعة لفرع الوزارة بعسير تضمنت برامج ثقافية ومعارض متنوعة.