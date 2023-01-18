الكلية التقنية للبنات بالطائف تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث.. في عدة تخصصات

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -الصباحي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، في عدة تخصصات؛ وهي: "إنتاج وتصنيع الأزياء، والموضة وتصميم الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتسويق والابتكار، والأعمال المكتبية، وإدارة الفعاليات، والبرمجبة وتطوير الويب".