أمانة وجامعة جدة تنظمان مبادرة "كوني بخير" للتوعية بسرطان الثدي

نظمت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، مبادرة "كوني بخير.. فأنت الحياة" بممشى الرحاب، ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والشراكة المجتمعية لتعزيز التثقيف الصحي.