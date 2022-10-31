أمانة وجامعة جدة تنظمان مبادرة "كوني بخير" للتوعية بسرطان الثدي

نظمت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، مبادرة "كوني بخير.. فأنت الحياة" بممشى الرحاب، ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والشراكة المجتمعية لتعزيز التثقيف الصحي.
جاء ذلك بالتعاون مع جامعة جدة، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
وقال المدير العام للعلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن مبادرة "التوعية بسرطان الثدي" شهدت مشاركة مجتمعية واسعة بهدف نشر الوعي لدى المجتمع والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي والتعريف بأهمية الكشف المبكر.
كما أكد حرص الأمانة على تفعيل الدور المجتمعي ونشر الوعي والتثقيف في شتى المجالات.